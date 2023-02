Djokovič požádal o výjimku z očkování, aby mohl hrát v Indian Wells a Miami

Světová tenisová jednička Novak Djokovič požádal o výjimku z očkování proti koronaviru, aby mohl hrát na březnových turnajích v Indian Wells a Miami. Agentuře Tanjug to řekl bratr srbské hvězdy Djordje. Cizinci se při vstupu do USA stále musejí vykazovat očkováním, tato povinnost by mohla být zrušena v květnu.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Světovou jedničkou je po triumfu na Australian Open Srb Novak Djokovič.Foto : Hannah Mckay, Reuters

Článek "Novak musí získat zvláštní povolení, protože USA stále zakazují vstup neočkovaným osobám, což je prostě neuvěřitelné, protože celý svět je otevřený a sportovních akcích se účastní očkovaní i neočkovaní sportovci," řekl Djordje Djokovič. "Ředitelé turnajů v Indian Wells a Miami prohlásili, že Novaka na těchto turnajích potřebují a chtějí, aby přijel. Na rozhodnutí zbývá jen pár dní času a musíme doufat, že to dobře dopadne," uvedl Djokovičův bratr. Pětatřicetiletý srbský tenista, který očkování odmítá, kvůli tomu loni přišel o start na Australian Open a US Open. Letos už v Melbourne po uvolnění australských opatření startovat mohl a ziskem 22. grandslamového titulu vyrovnal rekord Španěla Rafaela Nadala. Ředitel turnaje v Indian Wells Tommy Haas se nedávno nechal slyšet, že by byla ostuda, kdyby Djokovič nesměl hrát na jeho akci a dalších turnajích v USA. Djokovič kalifornský turnaj vyhrál pětkrát, v Miami triumfoval šestkrát. Tenis Isner po jubilejním 500. vyhraném tie-breaku v semifinále v Dallasu