Djokovič se klaní českému tenisu: Jste neuvěřitelní, to, co se děje, je impozantní!

První duel Srbska ve skupině Davisova poháru proti Koreji ještě Djokovič sledoval jen z lavičky, jeho země si přesto dokráčela k pohodové výhře. Druhý mač proti Španělsku si čerstvý šampion z US Open již ujít nenechal a bodem po vítězství nad Davidovichem Fokinou pomohl Srbsku k triumfu a jistému postupu do čtvrtfinále.

„Český tenis má fantastickou historii a skvělou tradici po mnoho desetiletí. A to platí jak u žen, tak mužů. U žen je toto třeba zdůraznit, protože to je něco neskutečného, fantastického, impozantního. Snad pět českých hráček je mezi nejlepší třicítkou, je to naprosto mimořádné,“ nešetřil superlativy na otázku reportéra Radiožurnálu Djokovič.