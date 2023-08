Druhé semifinále tenistek v Montrealu odložil déšť

"S ní je to vždycky těžké, ale samozřejmě je to neuvěřitelně cenné, když porazíte světovou jedničku. Určitě mi to dodá sebedůvěru do finále i do dalších týdnů. Bylo to jako na horské dráze, ale jsem ráda, že jsem na konci udržela nervy," uvedla na webu WTA devětadvacetiletá Američanka, která zaútočí na třetí singlový titul v kariéře po triumfu ve Washingtonu (2019) a Guadalajaře (2022).