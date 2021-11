Francouzi si proti Česku nepřipouštějí problém. Bod z deblu už nemusí být třeba, tvrdí jejich šampion

Francouzi se cítí silní v kramflecích i bez svých tří nejvýše postavených hráčů ve světovém žebříčku (Monfilse, Humberta, Pairea). Jejich jedničkou v Rakousku je Arthur Rinderknech, ale klidně je možné, že kapitán Sebastien Grosjean nasadí do singlů zkušenost: pětatřicetiletého Richarda Gasqueta a o dva roky mladšího Adriana Mannarina.

Za slavných let měl k dispozici své tažné koně Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, kteří pak společně tvořili i takřka neomylný debl. Teď by byly v případě nerozhodného stavu po dvouhrách trumfy na straně soupeře. Pierre Hugues Herbert a Nicolas Mahut přijeli do Rakouska jako čerství šampioni Turnaje mistrů.