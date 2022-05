Fotogalerie Foto: www.sofascore.com Statistika zápasu Parryová (Fr.) - Krejčíková (2-ČR) 1:6, 6:2, 6:3.Foto : www.sofascore.com

"Čekala jsem, že to bude těžké, což taky bylo. Myslím, že po tenisové stránce to nebylo tak špatné. Fyzicky už to bylo trochu horší, ale musela jsem někde začít. Samozřejmě je škoda, že to muselo být tady a neměla jsem žádné zápasy, ale myslím, že to je dobrá cesta, jak se posunout dál," řekla Krejčíková novinářům se slzami v očích. Tiskovou konferenci musela i přerušit.

Zápas začala dvojchybou, ale pak profitovala z velké nervozity 97. hráčky světa Parryové. K prvnímu fiftýnu Krejčíkové pomohlo "prasátko" a pak přidala dalších 14 výměn v řadě. Za stavu 4:0 si prohrála podání, ale úvodní sadu získala bez větších problémů.

Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters Barbora Krejčíková marně bojovala o postup do druhého kola French OpenFoto : Gonzalo Fuentes, Reuters

Devatenáctiletá soupeřka s jednoručným bekhendem se postupně uvolnila. Krejčíková sice vedla ve druhém setu 2:0, ale čím dál více chybovala a prohrála šest gamů po sobě. "Set a půl jsem byla lepší hráčkou, ale pak jsem narazila (fyzicky) do zdi. Byla jsem u míčů pozdě a ona mě přehrávala. Nedokázala jsem ji dostat pod tlak. Začala hrát lépe a já byla horší," řekla Krejčíková.

Podle svého zvyku se česká hráčka došla před třetím setem převléknout. V útrobách stadionu si vzala i legíny a při návratu slyšela z hlediště i bučení a pískot. "Vážně nevím, proč na mě bučeli. Myslím, že za cokoliv, co udělám, na mě lidé dřív nebo později začnou bučet. To je život a není to poprvé, co se mi něco takového stalo. Ale řekla bych, že dneska se vším, čím jsem si procházela, to bylo opravdu velmi náročné," řekla olympijská vítězka ve čtyřhře z Tokia.

Také v rozhodující sadě vedla 2:0, náskok ale znovu neudržela. "Věřila jsem, že bych ji v nějakém momentu mohla zlomit a urvat to, ale bohužel se mi to nepodařilo. Prostě to tak je. Přála bych si, aby to bylo jinak," uvedla Krejčíková. Rozhodující ztráta přišla na 3:5. Při brejkbolu vyhodila daleko za čáru forhend hraný ze vzduchu a na kurtu se rozléhalo skandování jména Parryové.

Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters Diane Parryová v zápase proti Barboře KrejčíkovéFoto : Gonzalo Fuentes, Reuters

Krejčíková ještě v posledním gamu utkání vedla při podání Francouzky 30:0, ale víc už nedokázala. Při prvním mečbolu poslala bekhend do sítě.