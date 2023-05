Roland-Garros

"Není tajemstvím, že to je hlavní důvod, proč ještě hraju. Chci překonávat rekordy a zapisovat se do historie. To je nesmírně motivující a inspirativní," řekl. Při Nadalově absenci považuje za hlavního rivala jeho krajana Carlose Alcaraze. "Je světovou jedničkou a v této sezoně vyhrál na antuce velké tituly. V tuto chvíli je určitě největším favoritem. Bez ohledu na to, že má jeden grandslamový titul a já dvaadvacet," dodal Djokovič.