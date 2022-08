Halepová - Haddadová Maiaová 6:3, 2:6, 6:3 Halepová vyhrála potřetí turnaj v Torontu a má 24. titul

Třicetiletá Halepová si připsala druhé turnajové vítězství v sezoně a 24. v kariéře. Na turnajích kategorie 1000, druhé nejvyšší po grandslamech, získala devátý titul. Už díky postupu do finále si zajistila před blížícím se US Open po roce návrat do první desítky světového žebříčku, v němž jí nyní patřilo 15. místo.