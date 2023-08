Do grandslamového US Open, které dnes začne v New Yorku, vstoupí jako světové jedničky Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková. Španělský úřadující šampion bude hájit žebříčkovou pozici před hvězdným Srbem Novakem Djokovičem, který zaostává jen o 20 bodů. Polka Šwiateková vede s přehledem před Arynou Sabalenkovou z Běloruska.