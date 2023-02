Kruté chvíle pro Plíškovou. Třes, křeče v celém těle a střevní viróza, prozradil Hrdlička

Jen pár hodin poté, co vyřadila v osmifinále Ukrajinku Anhleinu Kalinivovou, ohlásila, že z dobře rozehraného turnaje odstupuje. Na jejím podlomeném zdraví se dost možná podepsal i fakt, že se jí nepodařilo proměnit v závěru druhé sady dva mečboly a ve vedru musela s Ukrajinkou absolvovat další set.

„Je mi to velice líto, ale musím se z turnaje odhlásit. Je to velké zklamání, zvlášť když jsem tu před pár lety hrála finále a letos se mi tak dařilo. Ale poté, co mě hodiny po zápase trápila viróza a křeče nejsem schopná pokračovat," omlouvala se tenistka z Loun na sociálních sítích.