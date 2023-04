Vítězný vstup do čtyřhry po mateřské pauze naopak oslavila Barbora Strýcová. Sedmatřicetiletá tenistka, jež se v Madridu vrací na kurty k rozlučkovému turné, uspěla po boku své někdejší deblové partnerky Sie Šu-wej.

Strýcová byla z první výhry ve čtyřhře od Australian Open 2021 nadšená. "Každá výhra je hrozně důležitá. Měly jsme těžký los a po tak dlouhé době, co jsme spolu nehrály se Šu-wej, je náročné se do toho dostat," popsala Strýcová v rozhovoru pro Radiožurnál obnovenou deblovou premiéru.

"První set jsme se rozkoukávaly, nevěděly jsme co a jak, ale to je úplně samozřejmý. Já jsem až překvapená, že jsme ten zápas tak otočily a začaly jsme hrát dobrej tenis, takovej ten náš tenis, co jsme hrály dřív," dodala někdejší deblová světová jednička, jenž na podzim 2021 přivedla na svět syna Vincenta.