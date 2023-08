Nejtěžší je přijít na to, kolik rizika je moc a kolik je tak akorát, říká Plíšková. Poprvé zkusí porazit Šwiatekovou

"Byla jsem svým způsobem připravena na obě možnosti. Když je to 8:8, tak stačí dva míčky, takže musíte počítat s tím, že je můžete prohrát," řekla Plíšková, jež skutečně tie-break a tím i sadu ztratila 8:10.

Do třetího setu však bývalá světová jednička vstoupila suverénně, rychle se ujala vedení 4:0 a náskok už nepustila. "Samozřejmě je to těžké, když jste tak blízko vítězství a pak musíte začínat ve třetím setu znovu od nuly, ale nic s tím nenaděláte. Musíte prostě bojovat," řekla Plíšková.

Dvojnásobná grandslamová finalistka má za sebou nevydařené několikaměsíční období. Od postupu do čtvrtfinále dubnového turnaje ve Stuttgartu vyhrála Plíšková až do pondělí jediný zápas, na trávě v Eastbourne, už v prvním kole se rozloučila mimo jiné s Roland Garros i Wimbledonem. Před dvěma týdny se také už podruhé rozešla s koučem Saschou Bajinem.

Ve středu se v duelu bývalé světové jedničky se současnou Plíšková střetne s úřadující šampionkou US Open Šwiatekovou. Dvaadvacetiletá Polka přiletěla do zámoří po zisku titulu v rodné Varšavě, ale v Montrealu ji čeká boj o uhájení tenisového trůnu. Na první místo se tlačí Běloruska Aryna Sabalenková, jež se dostane do čela v případě turnajového vítězství a vyřazení Šwiatekové před čtvrtfinále.