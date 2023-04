Neuvěřitelná chyba a krach wimbledonského šampiona. Hvězdu vyřídil kvalifikant

„Přesně do takových pozic se člověk chce dostat. Výborně jsem si to rozehrál, připravil si to a pak jsem zpackal naprosto základní jednoduchý úder," štvalo hvězdného veterána.

„V Paříži bych hrál rád, a to z prostého důvodu, že nevím, zda k tomu budu mít vůbec další příležitost. Cítím se zdráv, a tak bych to chtěl zkusit. Mám také ambici zabojovat o tituly ve Wimbledonu. Je mi jasné, že po dnešku to nezní zrovna realisticky, ale já věřím, že to možné je," vykládal britský novinářům po nečekané porážce.