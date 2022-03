Nevyužitý brejkbol rozpůlil zápas. Neskládáme to, burcuje tenisty Navrátil

„Moc nechybělo, ten brejkbol jsem nezahrál pasivně. On se pak chytil, začal se hecovat, rázem to bylo 2:2 a hrál se nový zápas. Kdybych dal na 3:0, asi by to vypadalo jinak," litoval Macháč, který 14. hráče světa dokázal na úvod zaskočit pestrou hrou, pak se však naplno projevila Schwartzmanova antuková zkušenost.

„Určitě jsem za stavu 6:2, 2:0 nepřemýšlel, že to mám vyhrané. I za nepříznivého skóre jsem si pak ale říkal, že se vrátím ke své hře a zkusím to otočit. Kdyby se to trochu sešlo, mohlo to být 6:2, 6:3," tvrdil 21letý tenista.

Loni ve finálovém turnaji v Innsbrucku Macháč zaskočil ostřílenější soupeře Francouze Gasqueta i Brita Evanse a moc nescházelo, aby si svou bilanci v daviscupových dvouhrách upravil na 3:0.

„Tady se ty rozdíly stírají. Cením si, že jsem se úplně nerozsypal a ve třetím setu jsem měl ještě šance na 4:4, 4:5. I když se to nepovedlo, tak příště se to povede," vyhlásil Macháč.

„Tomáš měl na Schwartzmana pořád brejkboly. Argentinec ale není nadarmo tak vysoko, začal líp servírovat. Koncovku zvládl. Je to ale veliká škoda, že jsme to nedotáhli do konce. Přál jsem si stav 1:1," připomněl kapitán Jaroslav Navrátil.

Obracet z 0:2 na zápasy na argentinské antuce teď bude krajně složité. V sobotu se začíná čtyřhrou, do které Navrátil pošle páteční singlisty Lehečku s Macháčem.

„Kluci musí zahrát dobře, protože Zeballos, González jsou velice dobrý debl. Ale neskládáme to. Kdyby se jim podařilo vyhrát, mohl by být Schwartzman pod tlakem," přemítal kapitán.