Raketový vzestup českých tenistů! Jak si v roce 2021 vedli nástupci Berdycha a spol.?

Sezonu 2021 zakončili čeští tenisté sice porážkami v Davisově poháru s Francií a Velkou Británií, výborné výkony především Tomáše Machače, který vyřídil jak bývalou světovou devítku Richarda Gasqueta, tak i světovou pětadvacítku Daniela Evanse, jsou však minimálně velkým příslibem. A svěřenec Daniela Vacka zdaleka není sám. Končící rok totiž znamenal výrazný žebříčkový posun i pro další české naděje.

Českou jedničkou a zároveň jediný zástupcem v elitní stovce, zůstává na 83. místě Jiří Veselý. Nevyrovnané výkony příbramského rodáka však pokračovaly i kvůli zdravotním problémům i letos, do středu zájmu se tak dostali jeho krajané. Mezi 141. až 143. místem se seřadila trojice Jiří Lehečka, Zdeněk Kolář a Tomáš Macháč. A nadějnými výkony se prezentovali i další.

Jiří Lehečka věk: 20 let na žebříčku: 141. posun za rok o: 210 míst

Žebříčkově je Jiří Lehečka českou dvojkou a sezonu 2021 může považovat za velmi úspěšnou. Před rokem mu patřila 351. příčka, vyrovnanými výkony však vystřelil mezi českou elitu. Ovládl challengery v Bukurešti i Tampere, na dalších dvou si zahrál finále. „Získal jsem hodně zkušeností a ověřil si, že když dokážu hrát svůj tenis a dělat, co potřebuju, tak pro mě nikdo není překážka," má jasno svěřenec Jaroslava Navrátila.

Zdeněk Kolář věk: 25 let na žebříčku: 142. posun za rok o: 90 míst

Dokonalý příklad toho, že čeští tenisté dozrávají později. Zdeněk Kolář byl dlouhé roky považován za hráče třetí stovky, ze které se ne a ne vymanit. Zlom přišel až letos. Ovládl tři challengerové turnaje, což ho katapultovalo na 142. místo světa. "Letos dokážu víc dnů po sobě porážet kvalitní soupeře. Předtím jsem vyhrál nad jedním, maximálně dvěma. Teď ale zvládnu víc těžkých zápasů po sobě," hodnotil rok rodák z Bystřice nad Pernštejnem.

Tomáš Macháč věk: 21 let na žebříčku: 143. posun za rok o: 52 míst

Již o něm byla řeč. Berounský rodák je právem pasovaný za jednu z největších českých nadějí. A nebýt letošních zdravotních problémů s mononukleózou, která ho tři měsíce vyřadila z okruhu, mohl být i výš. Kromě zmiňovaných skalpů Gasqueta a Evanse si Macháč zahrál finále challengeru v Liberci, na začátku roku ovládl podnik v kazašském Nur-Sultanu.

Na svém kontě má i dvě grandslamové účasti. Letos si připsal první vítězství na Australian Open, loni skončil v prvním kole French Open. „Na co má a na co nemá, to se teprve ukáže. Když bude tvrdě makat a bude dělat všechny věci, jak má, tak předpoklady tam určitě jsou," má jasno o svém svěřenci bývalý 26. hráč světa Daniel Vacek.

Vít Kopřiva věk: 24 let na žebříčku: 196. posun za rok o: 98 míst

Zůstává trošku v pozadí za Lehečkou, Macháčem či Kolářem. Rodák z Bílovce však může být s uplynulým rokem spokojen. Kromě tří challengerových semifinálových účastí šokoval neuvěřitelnou jízdou turnajem ATP v Gstaadu, kde postupně vyřadil tehdejší světovou desítku Denise Shapovalova, švédskou jedničku Mikaela Ymera, aby skončil ve finále na norské kometě Casperu Ruudovi. „Že jsem porazil hráče Top 10, je naprostá paráda. Jde vidět, že se tenis hodně vyrovnává a že jde hrát s každým," jásal po skalpu Shapovalova český tenista.

Dalibor Svrčina věk: 19 let na žebříčku: 304. posun za rok o: 539 míst

Jednoznačně největší posun z českých mladíků, parádní sezona a smutný konec. Tak se dá stručně charakterizovat končící rok ostravského rodáka Dalibora Svrčiny. Tenista, který byl už v čtrnácti letech považován za obrovský talent českého tenisu, i kvůli opakujícím se zdravotním problémům prorazil až letos. Ale stálo to za to. Devatenáctiletý mladík ovládl challenger v Praze a parádními výkony se prezentoval prakticky po celou sezonu. O to smutnější závěr však měla.

Na prosincovém turnaji v Turecku v Antalyi prohrál zápas druhého kola především kvůli problémům se srdeční tachykardií. "Jsem na sebe naštvaný, že jsem v zápase pokračoval i přes tyhle problémy. Nebyl jsem zodpovědný, abych si uvědomil jasné priority," vyčítal si. "Teď je důležité zjistit, jaký je opravdu problém. Proto podstoupím několik různých vyšetření. Budu se snažit dát se co nejdřív do pořádku, abych se mohl co nejdřív vrátit na kurty v příštím roce," dodal Svrčina.

Jonáš Forejtek věk: 20 na žebříčku: 308. posun za rok o: 54 míst

Trochu za očekáváním zůstaly výkony vítěze juniorského US Open Jonáše Forejtka. Největším úspěchem dvacetiletého plzeňského rodáka bylo semifinále challangeru v Praze, kde vypadl právě se Svrčinou. V letošním roce se posunul z 362. místa na 308. Celou kariéru má však před sebou.

To potvrzuje i kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil. "Velmi dobře se pohybuje a čte hru, má silný forhend, hraje takový španělský tenis. Stále ale potřebuje zesílit a zapracovat na prvním servisu, který je v mužském tenise zásadní," říká zkušený kouč.

Největším dosavadním Forejtkovým úspěchem byl skalp grandslamového šampiona a bývalé světové trojky Chorvata Marina Čiliče, kterého porazil v minulém roce na turnaji v Sofii jednoznačně 6:3, 6:2. Českému daviscupovému týmu v sezoně 2019 v prvním kole pomohl dvěma body k vítězství nad Bosnou a Hercegovinou.