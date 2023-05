Rozčílený Djokovič spílal soupeři. Otočil se a schytal tvrdou ránu

„Možná to byla kombinace více faktorů. Od začátku zápasu dělal věci, které jsou povolené. Může si brát pauzy na ošetření, může nastřelit hráče, může vám řvát ´come on´ do tváře skoro po každém míčku od prvního gamu. To jsou všechno věcí, o nichž my hráči v šatně víme, že nejsou fair play. Takhle se k sobě nechováme. Na druhou stranu je to povolené, takže ...," přemítal dále.

„Ale tak to zkrátka je. On to zanesl do zápasu a já jsem na to reagoval. A to je celé. Co se stane na kurtu, tam také zůstane. A posuneme se zase dál," dodal Djokovič, jenž se utká v souboji o semifinále se sedmým nasazeným Dánem Holgerem Runem.