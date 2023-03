"Není to jednoduché, měla jsem jen dva dny na adaptaci. Byl to těžký zápas a jsem ráda, že jsem to zvládla. Mohla jsem vyhrát ve dvou setech, ale udělala jsem tam hloupé chyby," uvedla v rozhovoru na kurtu Rybakinová. Její další soupeřkou bude ve třetím kole Španělka Paula Badosaová.