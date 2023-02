Šwiateková nenavázala na týden starý triumf v Dauhá a nevyužila šanci stát se první tenistkou od roku 2007, která oba turnaje v jedné sezoně vyhrála. Tehdy to dokázala Belgičanka Justine Heninová.

Brněnská rodačka Krejčíková zahájila utkání zostra. Hned v první hře sebrala Šwiatekové servis a vzápětí získala náskok 3:1. Polka sice srovnala krok a Češce vzala podání i za stavu 3:4, v deváté hře ale přišla o servis potřetí a Krejčíková získala po 44 minutách sadu ve svůj prospěch. Šwiateková, která na cestě do finále prohrála jen devět her, přišla o set po šesti zápasech.

V úvodu druhé sady odvrátila Krejčíková dva brejkboly a od stavu 1:2 už nedala světové jedničce šanci. Za povzbuzování z hlediště "Bára, Bára" získala zbývajících pět her a dotáhla duel k vítězství.

Bývalá světová dvojka Krejčíková se stala deset let po triumfu Kvitové druhou českou vítězkou turnaje.

Medveděv vstoupil do zápasu rázně a první sadu pro sebe získal poté, co se ujal vedení 4:1. Sedmadvacetiletý Rus také do druhého setu vstoupil brejkem, náskok 3:1 sice promarnil, ale za stavu 4:4 získal rozhodující brejk.