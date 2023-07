Štvanice se chystá na wimbledonské finále. Věříme, že to dopadne, říká manažer I. ČLTK

Dá se říct, že díky Karolíně s Markétou jste na klubové úrovni právě teď naprostá světová špička?

To se velmi hezky poslouchá. Obrovsky tyhle úspěchy pozvednou prestiž klubu, ve kterém za týden budeme slavit 130 let od jeho vzniku. Výhra Markéty by byla fantastická, to by byl ten nejkrásnější dárek. Navíc padesát let po triumfu Honzy Kodeše.

Foto: Andrew Couldridge, Reuters Markéta Vondroušová se raduje z postupu do finále Wimbledonu.

Unikátní záležitost...

All England Club a Roland Garros mají obrovský věhlas. Ale také patříme do sdružení stoletých tenisových klubů, kde je třeba Real Club de Tennis Barcelona a další významné kluby, ale v Česku je to samozřejmě unikát.

Úspěchy vašich hráček se dají asi nejlépe zhodnotit tím, když rodiče budou chtít, aby jejich nadějné děti trénovaly právě u vás. Je to tak?

To se ptáte velice správně. V celé historii našeho tenisu špičkoví hráči kontinuálně zvyšovali zájem, počínaje Kodešem, Navrátilovou, Mandlíkovou, Sukovou. Pak to byli Korda, Nováček, Štěpánek s Berdychem, Kvitová a další naše dámy. Já jsem rád, že i v době, kdy dochází k výměně generací, tak se dál velice pečlivě staráme o tu naši tenisovou školičku a pokračujeme v této tradici.

Foto: Kin Cheung, ČTK/AP Markéta Vondroušová na podání

Budou se vám lépe shánět sponzoři, když uvidí, o jaké hráčky se staráte?

Já ze své pozice manažera zajišťuji finance na chod klubu. Jinak hráčky mají své agenty, Markétu na světové úrovni zastupuje Octagon, v Česku teď ale zástupce nemá. Rád bych jí s tím pomohl, ale je to i záležitost jejího týmu, aby se o to začal víc zajímat. Potřebuje někoho, komu věří, kdo bude mít kontakty.

Markéta popisovala, jak obrečela finálovou porážku Karolíny na Roland Garros, cítíte tu nezvyklou pospolitost vašich hráček?

V našem klubu určitě. Myslím si, že se včetně Terezy Martincové mají opravdu hodně rády a drží pospolu. I to nečekané, co se stalo, že Kája uspěla na antuce a Markéta na trávě ukazuje, že jsou od nás výborně nachystané.

Co jste říkal na to, když spoluhráčka z deblu Miriam Kolodziejová sama přišla za Markétou, aby ve čtyřhře nepokračovala a soustředila se na dvouhru?

Bylo to od ní moc pěkné. Miriam taky hrála u nás na Štvanici, pak přešla na Spoje, ale s Markétou jsou velké kamarádky. Myslím, že to byla klíčová věc.

Když hrají vaše tenistky velká finále, sledujete je na Štvanici společně?

Na zápas Karolíny proti Šwiatekové v Paříži jsme instalovali velké plátno, obeslali jsme naše členy a připravili pro ně raut. Byli jsme v euforii, chvíli to i vypadalo, že Kája opravdu vyhraje. Na sobotu máme opět všechno připravené, ozdobíme to i tradičními jahodami se šlehačkou. A věříme, že to dopadne.

Jak by podle vás mohlo finále Markéty s Tunisankou Džábirovou vypadat?