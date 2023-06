Svrčina a Macháč si to v Prostějově rozdají ve finále

Nezlomil ho ani nezdar v šesté hře třetího setu, kdy měl dva brejky, ale promarnil je. „Na míče, co jsou už za mnou, přes emoce, které tam z frustrace hned jsou, se snažím co nejrychleji zapomenout a snažím se další balón vyhrát," podotkl.

Loni ve finále prohrál s Vítem Kopřivou. Letos by ho už rád vyhrál. „Půjdu do toho zase na sto procent a snad se to tentokrát povede," doufá.

„Taktiku jsem neměnil. Přišel jsem sice o servis, ztrácel dva gamy, ale hrál jsem dobře a tak k tomu nebyl důvod," konstatoval. „Nad výsledkem jsem nepřemýšlel, ani to nešlo, protože to byl obrovský boj. Jsem nadšený. Byl to oboustranně skvělý zápas. Užíval jsem si to," podotkl vzápětí.