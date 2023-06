TENIS ONLINE: Plíškové tie break nevyšel. Zápas musí otáčet

Sérii neúspěchů dokázala utnout Linda Fruhvirtová, která přijela do Eastbourne coby čerstvá čtvrtfinalistka turnaje v Birminghamu, kde mimo jiné smetla bývalou světovou trojku Elinu Svitolinovou. 18letá Češka musel v Eastbourne do kvalifikace, kde po úvodní výhře prohrála s Číňankou Wang, nicméně do hlavní soutěže se dostala jako „šťastná poražená".