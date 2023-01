Kwon Sun-u přitom do hlavní soutěže původně nepostoupil z kvalifikace poté, co prohrál závěrečný zápas s Tomášem Macháčem. Po odhlášení zraněného Američana Sebastiana Kordy se přece jen v turnaji objevil a šanci coby "lucky loser" využil dokonale.

Bencicová i Kasatkinová do finále prošly poté, co jejich soupeřky kvůli zraněním nenastoupily k semifinálovým zápasům a duel o titul se stal jasnou záležitostí světové třináctky. Švýcarka nenabídla soupeřce jedinou šanci k brejku a sama osmé hráčce žebříčku pětkrát sebrala podání. Díky vítězství se Bencicová v pořadí WTA posune zpět do první desítky. S Kasatkinovou si vyrovnala bilanci vzájemných zápasů na 3:3.