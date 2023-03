Titul k osmnáctinám. Havlíčková si veze pohár ze Slovenska

„Moc jsem si ten titul už přála, ale když jsem viděla obsazení turnaje, nepočítala jsem, že by to mohlo být zrovna tady," líčila pro česká média Havlíčková, která jako 345. hráčka světa musela do kvalifikace, ale nakonec vyhrála sedm zápasů v řadě a po třísetové bitvě (3:6, 7:6, 7:5) zlomila i bývalou hráčku top 50 Dodinovou. „Asi jsem našla svoji hru. Semifinále (proti Ukrajince Snigurové) bylo těžké, šla jsem do toho ale s pokorou," tvrdila Havlíčková.