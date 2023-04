Třetí dítě, stěhování do Prahy a restart. Můžu porážet nejlepší, věří Veselý

Bývalý nejlepší junior světa, někdejší 35. hráč žebříčku ATP odehrál své poslední utkání 30. srpna na US Open. Pak se na čtyři měsíce svěřil do lékařské péče. „Doktoři u mě byli na denním pořádku. Měl jsem dvakrát natržený úpon hamstringu. A dlouho mi nepomáhalo nic," popisoval Veselý, že si nakonec musel naordinovat klid.

O to těžší byl comeback ke každodenní rutině, který uskutečnil pod vedením kondičního kouče Davida Vydry. Není divu, že ubral i na váze. „Sedm kilo. Nikdy ale nebudu jako Medveděv a tihle šlachouni. Jsem prostě osvalenější," prohlásil Veselý, jehož tenisový rozvoj bude mít po daviscupovém kapitánovi Jaroslavu Navrátilovi nově na starosti teprve 32letý Emanuel Řehola.

„Není to žádný návrat na dva zápasy, ale věřím, že na několik let. V mém věku nejsem na konci. Chci se vrátit na nejvyšší úroveň," doufá hráč, který má se světovou jedničkou Novakem Djokovičem bilanci 2:0. „Musí si počkat," zasmál se Veselý.

„Když vidím, jak se po návratu trápí Dominic Thiem, který byl hráčem top 5, a jak se mu nedaří ani na antuce, tak samozřejmě vím, že to nebude nic lehkého. Ale myslím si, že můžu porážet i ty nejlepší. Hlavně chci zůstat zdravý, nemít výpadky a odehrát celou sezonu."

A když to půjde dobře, určitě by se Veselý nebránil ani návratu do daviscupového týmu, který si v září zahraje jednu z finálových skupin ve Valencii.