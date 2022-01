Trio po třech letech. Davis Cup se projevil, těší kapitána progres Macháče s Lehečkou

Naposledy na French Open 2018 figurovali mezi 128 účastníky antukového grandslamu tři Češi. Vedle Tomáše Berdycha a Veselého ještě kvalifikant Adam Pavlásek, který se pak jako jediný protáhl do druhého kola. Někdejší talent ale nyní figuruje až v šesté stovce ATP a pozornost se přenesla jinam.

Veselý na úvod nevybočil ze svých melbournských výsledků minulých let, z osmi pokusů jen dvakrát prošel přes první kolo. Americký kvalifikant Stefan Kozlov se na české jedničce vyřádil. „Prohrát s ním 0:3 je teda velká bída," uznal osmadvacetiletý tenista.

„Žádný zápas se nedá podcenit, ale Argentinec je přijatelný soupeř. Už sice nějaké výsledky má, ale převážně na antuce. Tomáš by měl svoji formu potvrdit a přes 1. kolo přejít," myslí si Navrátil.

Lehečka loni klepal na bránu 1. kola US Open, jenže v rozhodujícím zápase kvalifikace znervózněl a podlehl Turkovi Ilkelovi. "Od syna, který s Jirkou jezdí po turnajích, vím, že soupeř nebyl tak kvalitní, jaké měl letos ve druhém a třetím kole kvalifikace. V New Yorku strašně moc chtěl a psychicky ho to svazovalo. Ten posun v sebevědomí i ve zkušenostech je teď ale znát," přikyvuje Navrátil.