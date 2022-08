Potřebovala odejít do šatny a převléct se, nicméně u rozhodčího si chtěla vyjednat shovívavost, aby jí pauzu na výměnu outfitu nezapočítal jako „toaletní pauzu".

„Mohl byste mi to nezapočítat jako toaletní pauzu? Protože tohle není moje chyba. To je chyba Nike. Ty šaty jsou fakt hrozné," žadonila, zatímco si natřásla vlající sukni.

„Svými slovy k rozhodčímu jsem nechtěla nikoho znevážit. Chtěla jsem ho jen přesvědčit, aby mi neodebral jednu toaletní pauzu, protože vím, že máme nárok jen na dvě. Byl velmi milý a říkal, že je to ok," pokračovala.

„Měla jsem možná zvolit jiná slova. Omlouvám se tedy komukoliv, koho jsem mohla ranit. Miluji Nike a chci u něj zůstat do konce života. Chci se omluvit za to, co jsem řekla," dodala Andreescuová, na niž ve druhém kole čeká Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová.