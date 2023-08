V nominaci na tenisový Davis Cup jsou Lehečka, Macháč, Pavlásek a Menšík

Oproti kvalifikaci z týmu vypadl Vít Kopřiva. "Bude chybět, protože se bude hrát na tvrdém povrchu a bude to v hale. Jakub Menšík je náš příslib i do budoucna, proto jsme vybrali jeho," řekl Navrátil.

Češi by se měli opět opírat o čtvrtfinalistu Australian Open Lehečku, který v kvalifikaci v Portugalsku získal dva ze tří bodů. Další přidal Macháč. "Jirka Lehečka podává stabilní výkony, posunul se na 33. místo na světě, což je v letošní sezoně velký vzestup jeho formy. Budu rád, když mu forma vydrží po US Open," uvedl Navrátil.

Zatímco s účastí dvacetiletého Alcaraze na Davis Cupu počítal, je podle něj možné, že za Srbsko nenastoupí další hvězda Novak Djokovič. "Budu mu přát, aby vyhrál US Open a udělal 23. grandslamový titul. Kdyby uspěl, možná by odpočíval, připravoval se na podzim a na Masters a do Valencie by nemusel dorazit. Ale to je jenom moje přání," přemítal Navrátil.