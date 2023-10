Velmoc už se chystá. Český tenis čeká ve Španělsku finálový dvojboj

Navrátil má oproti svému kolegovi výhodu, že před odletem do Málagy, kde na Česko čeká favorizovaná Austrálie, může se svým týmem uspořádat krátké přípravné soustředění, což se už osvědčilo před turnajem DC ve Valencii. Češi tam sešvihali 3:0 domácí Španělsko, Jižní Koreu i Srbsko.

„Ve Valencii jsme viděli, že žebříček v Davis Cupu nerozhoduje. Pokusíme se dostat co nejdál. Čtvrtfinále je sice úspěch, ale budeme chtít ještě víc,“ prohlásil Navrátil, kterému udělal v poslední době radost hlavně Tomáš Macháč, jenž se konečně výrazně proboural do první světové stovky. Nominace do Málagy bude sice oznámena v pondělí, ale je pravděpodobné, že v ní znovu budou Jiří Lehečka, Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek.