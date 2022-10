Williamsová s tenisem končit ještě nehodlá

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka uvedla, že jí přišlo nepřirozené, že se po US Open nechystá na další turnaje. "Ve skutečnosti jsem o tom (konci kariéry) pořád nepřemýšlela. Druhý den jsem se probudila, šla na kurt a říkala si, že poprvé v životě mě nečeká turnaj a bylo to fakt divné. Bylo to jako první den zbytku mého života a užívám si to, ale pořád se snažím najít rovnováhu," uvedla Williamsová.