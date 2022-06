Bouzková bude soupeřkou vracející se Williamsové

Do čtyřhry dostala Williamsová divokou kartu, její partnerkou bude Ons Džabúrová z Tuniska. A los jim přisoudil do prvního kola Bouzkovou se Španělkou Sarou Sorribesovou. "Bude to neuvěřitelné," řekla Džabúrová, která v neděli získala singlovou trofej na trávě v Berlíně. V Eastbourne se z dvouhry odhlásila.