Ostuda ve Wimbledonu! Trenér měl plné kapsy jídla, vedení slavného turnaje zasahuje

Pořádný poprask způsobil ve Wimbledonu nejmenovaný trenér, jenž si během slavného tenisového svátku rozhodl přilepšit způsobem, který by čekal asi málokdo. Hráči a kouči dostávají All England Clubu denní příspěvek za jídlo a pití. To přimělo jednoho z trenérů, aby si v jídelně nacpal do kapes 27 lahví probiotického jogurtového nápoje a odnesl si je pryč. Vedení turnaje ostudnou situaci ohledně jeho chování řeší.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Wimbledon 2022. Ilustrační foto. Foto : Hannah Mckay, Reuters

Článek Wimbledon poskytuje hráčům a trenérům příspěvky na jídlo a pití. Hráči mohou utratit 90 liber (více než 2,5 tisíce korun), trenéři 45 liber (zhruba 1300 Kč). Tuto možnost plně využil jeden z trenérů, který si do svých kapes nacpal 27 jogurtů, čímž vyvolal menší rozruch. Kouč si údajně nakoupil tolik kusů proto, aby si je mohl poté odvézt domů. Proslýchá se, že na základě této události všichni hráči obdrželi email, kde jim bylo důrazně sděleno, aby diety využívali s rozvahou a aby byli uvážliví. Wimbledon warns players to cut down on food after coach pockets 27 yoghurts https://t.co/2qhX7YcfVe — Sun Sport (@SunSport) July 4, 2022 Příspěvky mohou využít v šesti prodejnách, a to včetně dvou kaváren. dvou sendvičových barů a několika restaurací. Jedinou podmínkou je, že si za ně nesmí koupit alkoholické produkty. Wimbledon Podprsenka? A to se smí? Striktní Wimbledon povolil odvážný outfit, fanoušci se nezlobí

Reklama