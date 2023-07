Pokořený 60 let starý rekord, miliony i let žebříčkem. Vondroušová je krůček od tenisového nebe

To vše na turnaji, kde do letošního ročníku došla maximálně do druhého kola. "Teď už ví, že tráva může být jejím oblíbeným povrchem, do konce života to tak bude mít. Já vždycky říkal, že tenhle povrch je pro šikovné hráčky, a to ona je. Viděli jste, jak umí zahrát voleje. Má to v sobě," říkal po čtvrtfinálové výhře nad světovou čtyřkou Pegulaovou její mentor a trenér v jedné osobě Jiří Hřebec.