Sinner - Djokovič 3:6, 4:6, 6:7 Světová jednička rozdrtila v boji o finále Wimbledonu Medveděva, také Djokovič řádil jako uragán

Srbský tenista Novak Djokovič slaví postup do finále dvouhry ve Wimbledonu. V úvodním semifinále v All England Clubu si poradil ve třech setech s Italem Jannikem Sinnerem 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). "Výsledek neodráží realitu, bylo to velmi vyrovnané. Dokázal, proč je lídrem nastupující generace a jeden z nejlepších světových hráčů," pochválil Djokovič soupeře. O totil si zahraje se Španělem Alcarazem, který ve třech setech smetl ruského tenistu Daniila Medveděva. Světová jednička vyhrála po setech 6:3, 6:3 a 6:3. "Závěr zápasu byl těžký, Daniil nechtěl prohrát, je to velký bojovník. Musel jsem ze sebe vydat to nejlepší," konstatoval hned po utkání vítězný Španěl.

Foto: Andrew Couldridge, Reuters Novaka Djokoviče dělí jedna výhra od obhajoby a celkem osmého titulu ve Wimbledonu. V semifinále srbský tenista porazil Jannika Sinnera ve třech setech.

Článek Fotogalerie +7 Na centrálním dvorci si jako první zajistil postup do finále druhý nasazený Srb Novak Djokovič, jenž tak dál usiluje o osmý wimbledonský titul, kterým by ještě vylepšil svou rekordní bilanci 23 grandslamových trofejí. Srb šel v úvodní sadě rychle do vedení 3:0 a protože na servisu ani jednou nezaváhal, mohl brzy slavit zisk prvního setu. Proti Janniku Sinnerovi jej vybojoval poměrem 6:3. Také do druhého dějství vstoupil lépe Djokovič a ve třetí hře získal Italovo podání. Pak už se scénář neměnil. Známý Srb si držel servis a bez problémů dovedl set do vítězného konce. Foto: Andrew Couldridge, Reuters WimbledonTennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 14, 2023 Serbia's Novak Djokovic during his semi final match against Italy's Jannik Sinner REUTERS/Andrew Couldridge Třetí sada byla výsledkově nejvyrovnanější, protože dospěla až do zkrácené hry. I tam se oba tenisté přetahovali o vedení, chvíli měl navrch Ital (3:2), ale od stavu 4:4 bodoval jen Djokovič a slaví postup do finále. I když léta přibývají, ve Wimbledonu kráčí od jednoho úspěchu ke druhému. Naposledy zde neuspěl v v roce 2017, kdy ve čtvrtfinále vzdal ve druhém setu Tomáši Berdychovi."Já se snažím nebrat věk jako překážku. Vlastně mám pocit, že těch 36 let je nových 26," usmál se Srb. Foto: Alberto Pezzali, ČTK/AP Italský tenista Jannik Sinner v akci ve Wimbledonu. Ve druhém semifinále Poté se utká světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska získala v souboji s trojkou Daniilem Medveděvem z Ruska první sadu poměrem 6:3, když klíčovou byla osmá hra. V ní Rus přišel premiérově o podání a kvůli tomu ztratil úvodní sadu. Ve druhé sadě už měl mladý Španěl navrch výrazněji. Ruskému sokovi vzal servis ve třetí hře a zopakoval si to i gamu devátém, což po výsledku 6:3 znamenalo, že světová jednička vedla 2:0 na sety. Foto: Dylan Martinez, Reuters Ruský tenista Daniil Medvedev během semifinále Wimbledonu. Třetí set zprvu vypadal tak, že Alcaraz bez větších problémů ukončí zápas. Vedl totiž opět 3:0. Druhá polovina sady se ale proměnila ve festival ztracených podání. Medveděv snížil při servisu světové jedničky na 2:3, ale vzápětí zaváhal při svém podání. Následně se situace opakovala a skóre se postupně měnilo z 2:4 na 3:4, 3:5 a až pak Alcaraz uhrál své podání, čímž podtrhl svůj postup do finále Wimbledonu. "Čeká mě finále proti Novaku Djokovičovi. Těším se na to, každý ale ví, jak těžký zápas to bude. Od chvíle, co jsem začal hrát tenis, jsem o takové chvíli snil, takže jsem nadšený," poznamenal po vyhraném semifinále Alcaraz. WIMBLEDON (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - semifinále: Sinner (8-It.) - Djokovič (2-Srb.) 3:6, 4:6, 6:7 (4:7) Alcaraz (1-Šp.) - Medveděv (3-Rus.) 6:3, 6:3, 6:3 Wimbledon Wimbledon 2023: Online zápasy, program a výsledky českých hráčů a hráček