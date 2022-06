Mezi muži postoupil čtvrtý nasazený Stefanos Tsitsipas. Loňský finalista Roland Garros se dostal do třetího kola Wimbledonu podruhé v kariéře a o účast v osmifinále, kterou by si vyrovnal londýnské maximum, se utká s Nickem Kyrgiosem. Tsitsipas v All England Clubu porazil Australana Jordana Thompsona hladce 6:2, 6:3, 7:5. Kontroverzní Kyrgios přehrál Filipa Krajinoviče 6:2, 6:3, 6:1.