Životní zápas Vondroušové ve Wimbledonu: Na tuhle Rusku mám obzvlášť pifku

"Zápas byl těžký. I když skóre vypadá dobře, bylo to jen o pár brejcích. Asi to byl nejlepší zápas, který jsem na trávě odehrála," řekla Vondroušová. "Věděla jsem, že skvěle podává, je agresivní a má dobrou hru na trávu. Nechtěla jsem s ní vyměňovat zezadu. Chtěla jsem jí to zhnusit, aby nevěděla, co přijde. Myslím, že se mi to dařilo," doplnila.

Finalistka antukového Roland Garros 2019 je ráda, že její hra začíná fungovat i na rychlém povrchu. Na turnaji zatím neztratila ani set. "Vždy jsem si říkala, že to na trávu není úplně špatná hra. Forhend mám sice přeliftovaný, ale umím čopy, kraťasy a voleje. Nebylo to tak, že bych trávu zavrhovala, ale úplně se mi na ní nedařilo. Teď je to celkově lepší a myslím, že i dobře servíruju, což je moc důležité," hodnotila rodačka ze Sokolova.

Pomohl jí také trenér Jan Hernych, jemuž během aktivní kariéry travnatý povrch seděl. Čerstvě čtyřiadvacetiletá tenistka si od něj vysloužila chválu. "Už po prvním kole byl nadšený. Já byla před trávou pesimistická a říkala jsem: Teď to bude pár zápasů a půjdeme na beton. On ale říkal, ať mám otevřenou mysl a zkouším si. Pomáhá mi to zůstávat v klidu," uvedla.

Foto: Alberto Pezzali, ČTK/AP Markéta Vondroušová ve Wimbledonu.

Proti Kuděrmětovové měla i zvláštní motivaci. Ruští a běloruští tenisté se do Wimbledonu vrátili po roční pauze. Vloni nemohli startovat kvůli invazi na Ukrajinu.

"Musím říct, že s touhle (Ruskou) jsem hrála v Indian Wells vloni, když zrovna začala válka. A bylo to maso. Ten zápas ve mně zanechal velkou stopu," řekla Vondroušová. "Přišlo mi, že je strašně přehecovaná, úplně se tam bila do prsou a bylo to strašné. Úplné šílenství. Na tuhle mám od té doby docela velkou pifku. Jsem moc ráda, že jsem to takhle zvládla," řekla Vondroušová.

Na druhou stranu chápe, že je těžké všechny Rusy paušalizovat. "Pro ně to musí být taky těžké proti tomu bojovat, když tam mají rodiny. Třeba (Darja) Kasatkinová se k tomu vyjadřuje a je vidět, že má svůj názor, který chce říkat. Myslím si, že říct, že je to špatné, není zase tak hrozné, aby to nemohly říkat. Jistě, člověk neví, co se tam děje nebo neděje, ale Kuděrmetovová je zrovna velký extrém," konstatovala Vondroušová.