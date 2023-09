Žádost o odklad neuspěla. Turnaj mistryň nejvíc ‚odnesou‘ Češky.

Ten ‚problém‘ se jmenuje Turnaj mistryň v Cancúnu, kde se osm nejlepších hráček sezony a osm deblových párů představí od 29. října do 5. listopadu. Aktuálně figurují na postupových místech wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (6.) a finalistka Roland Garros Karolína Muchová (7.). Bez šance ještě nejsou Petra Kvitová (10.) a Barbora Krejčíková (12.), která se má v Mexiku představit ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou. Společně tvoří třetí nejvíce bodující pár roku.

Necelé dva dny po konci cancúnské akce však mají Češky nastoupit ve skoro osm tisíc kilometrů vzdálené Seville k zápasu finálové skupiny BJKC se Švýcarskem… Vedení Českého tenisového svazu sice požádalo o změnu termínu úvodního duelu a jeho posunutí o jeden den, ale oficiální program se nezměnil. Vstupenky už se prodávají na úterý.

„Nespolupráce mezi WTA a ITF je velice zvláštní, protože mezi ITF a ATP to funguje. Laver Cup a Davis Cup jsou součástí dohody. Balon je podle mě spíš na straně WTA, ale holky, které jsou vepředu si to musí vyřídit. Ozvat se a trochu si dupnout,“ říká kapitán Pála. „Hráčky teď létají levá, pravá. Z Guadalajary do Pekingu, pak zase do Cancúnu a potom je na programu Sevilla. Ty organizace jim dávají hrozné kapky.“

Dalšími singlistkami, které by z Mexika měly spěchat do Španělska, jsou Polka Iga Šwiateková, Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Žádný jiný tým by ale neměl být našlapaným programem zasažen tak, jako ten český. Američanky přitom budou hrát první zápas se Švýcarskem až ve čtvrtek.

Vůle vyladit program závěru sezony, aby nejlepší hráčky neuštval, však momentálně není. Pálovi leží v žaludku hlavně Elite Trophy v čínském Ču-chaj pro tenistky od 9. do 19. místa plus jednu startující s divokou kartou. „Vlastně je to druhé Masters, kde devatenáctá hráčka může usilovat o strašně moc bodů a dvacátá už ne. Pro mě je to úplně nepochopitelné,“ říká Pála o turnaji, který se koná od 24. do 29. října.

Vhodnějším termínem pro finále BJKC by ale podle českého kapitána byl týden po skupinové fázi Davis Cupu, v níž se Češi zaskvěli třemi výhrami ve Valencii. „Pak by dával větší smysl i ten Cancún na závěr sezony. Spousta holek by to měla blízko na dovolenou na Floridu, nebo do Karibiku, což jsou destinace, které hodně hráček vyhledává, aby si po náročném roce odpočinuly,“ dodává Pála.

Formát bývalého Fed Cupu se proměnil před třemi lety spolu s názvem soutěže na BJK Cup podle americké legendy, která se výrazně zasloužila o zrovnoprávnění ženského tenisu v rámci profesionálního sportu. Mezi fanoušky se šuškalo o tom, že jednou z příčin změny systému zavedené soutěže byla i dominance Pálova týmu. Češky během let 2011 a 2018 vyhrály pohár šestkrát. Kapitán ve dvoudenních kláních hraných na tři vítězné zápasy dokázal sestavu vždycky šikovně namixovat tak, že soupeřky smutně klopily oči.

Ve vyvrcholení BJKC, kde se dva singly a debl hrají v jeden den, to Češkám zase tolik neladí. V roce 2021 na finálovém turnaji v Praze domácí hráčky nepostoupily ze skupiny po prohře se Švýcarskem, před rokem v Glasgowě podlehly v semifinále znovu Švýcarkám. A letos se s nimi utkají do třetice. I loni však do českých plánů zasáhl Turnaj mistryň v americkém Fort Worth, kde se zranila Krejčíková a na poslední chvíli se Pálovi omluvila…