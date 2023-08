Zranění? V tenise máte pořád něco, tvrdila Martincová. Derby nakonec umlátila

„Velká úleva. Nebyl to oslnivý výkon, ale člověk to musí vybojovat, i když se necítí," oddechla si Martincová, která celý zápas s většími či menšími úspěchy hledala svůj rytmus. „Bylo to spíš o tom, že jsem se nějak snažila vyhrát každý balon."

Poté, co jí los přiřkl Knutsonovou, nebyla Martincová moc nadšená. „Říkala jsem si, že bych nerada hrála s Češkou, protože jsem zvyklá, že mě lidi doma ženou. A když nastoupí dvě Češky proti sobě, moc to nejde. Taky jsem absolutně nevěděla, jak bude soupeřka hrát."

Knutsonové, která absolovovala svůj vůbec první zápas na okruhu WTA, se podařilo Martincovou zaskočit dost atypickou hrou. „Nebyl to klasický tenis, na jaký jsem na okruhu zvyklá. Bylo to něco jiného, dokázala využít, že i kurt je pomalejší. A já cítila, že mi to ulítává a moje hra je taková neučesaná," tvrdila vítězka, která po první sadě neznervózněla, a nakonec to jako držitelka divoké karty ‚umlátila'.

Přitom nechybělo moc a v Praze ani nestartovala. Na předchozím turnaji ve Varšavě měla problém se zápěstím. Pokud by musela do víkendové kvalifikace, nejspíš by nenastoupila.

„V tenise ale máte pořád něco. To bychom museli pořád vykládat, že nás něco bolí. Když mě to ale extrémně neovlivňuje, tak prostě nastoupím," řekla Martincová. Horší to pro ni bylo loni, když v závěru dlouhé sezony až příliš zatěžovala koleno. A to se ozvalo.

Tereza Martincová srovnala s Gabriele Knutsonovou krok, vyhrála druhý setVideo : Sport.cz

„Operovat se to nedá. A když je člověk starší, tak vylézají různé problémy. Nemám ideální tvar čéšky, je to vrozené, ale s doktory jsme přišli na cestu, jak svaly okolo posílit. Teď mám jen drobnosti. S kolenem problém nemám," ujišťovala 28letá tenistka.