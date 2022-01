Krčmář skvěle střílel a před OH má nadějnou formu!

„Sedmé místo je pěkný výkon, ale těžko se to soudí. Na trati to nebylo úplně ono, jak by si představoval hlavně Michal," uvedl pro Českou televizi asistent trenéra Aleš Ligaun. „Na trati byl problém, vůbec mi to nejelo," naznačil Krčmář, že tentokrát nevyšla příprava lyží.