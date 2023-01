Krčmáře čistá střelba vynesla do elitní pětky. Stupně vítězů výhradně norské

„Necítil jsem se zrovna dobře, ale nakonec to byl pro mě hodně slušný závod," řekl pro ČT sport Krčmář s jedenáctým běžeckým časem. V cíli závodu na 10 km jej předstihlo jen elitní norské trio a rozdílem šesti desetin vteřiny i Němec Doll. „Nic bych asi neudělal líp. Položky na střelnici jsem dal čistě, i když na stojce jsem se klepal jak ratlík a musel rány odkládat, ale vyplatilo se. Na trati jsem se ždímal do posledních metrů," uznal Krčmář.

J. Bö udělal na střelnici jednu chybu, o vítězství ho to ale i díky nejrychlejšímu běhu nepřipravilo a norský fenomén tak ovládl i čtvrtý sprint sezony. „Všichni kroutíme hlavami, protože nevíme, jak to dokáže. Je neskutečně dobrej," nechápal Krčmář.

Jakub Štvrtecký ale spokojený nebyl. „Jediné pozitivum bylo, že mi jely výborně lyže. To mě podrželo. Na střelnici to byla vleže škoda a vstoje už jsem na to prostě neměl," hlesl po čtyřech chybách a 55. místě.