Premiéra před bouřlivými kulisami. Voborníková ale nehledala alibi

„Ale na střelnici jsem tu všechny tréninky bojovala se střelbou vleže a bohužel ani na závod jsem nebyla schopná se s tím popasovat,“ posteskla se. A nevymlouvala se na nervozitu ze zaplněných tribun, byť by to při novoměstském debutu mohla být částečná omluva.

„Vnímala jsem diváky na střelnici, ale to nebyl důvod těch chyb. Atmosféra byla neuvěřitelná, ještě se nestalo, že by mi někdo takhle fandil,“ převažovalo v ní nadšení z parádní kulisy. „Normálně ji na trati nevnímám, ale dneska jsem se to snažila užít, tak jsem si tu atmosféru trochu popustila do uší a bylo to neskutečné,“ přiznávala.