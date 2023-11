Rybář o svém největším ponaučení a zlaté generaci. Dokázali jsme řešit i osobní život, říká

Bylo mu jen 28 let, když se vypracoval do role reprezentačního kouče. Psal se rok 2006 a český biatlon se mohl pyšnit světovými tituly Kateřiny Holubcové a Romana Dostála, fanoušci ale ještě nehltali závody každý týden v televizi a netěšili se do Nového Města na Moravě.

„Velkou devízou našeho týmu u té generace, s níž jsem měl to štěstí pracovat, bylo, že jsme se dokázali bavit i o věcech z osobního života. Je to propojené. Když něco řešíte doma, promítne se to do sportu,“ vypráví Rybář. A tak jeho vztah s Moravcem, Soukupem, Šlesingrem i Soukalovou v jejích nejlepších biatlonových letech byl užší než pracovní.