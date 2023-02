Fernstädtová zakončila Světový pohár desátým místem

Fernstädtová v konkurenci 17 závodnic vybojovala v tomto ročníku páté umístění v desítce, nejlepší výsledek zaznamenala hned v prvním závodě ve Whistleru, kde skončila čtvrtá. V Lotyšsku v součtu dvou jízd ztratila na Hermannovou 81 setin a byla poslední, kdo za čtyřnásobnou mistryní světa nezaostal o více než sekundu. "Končila jsem dvěma jízdami, se kterými můžu být spokojená. Myslím, že to byl dobrý konec," ohlédla se šestadvacetiletá skeletonistka za posledním závodním dnem v sezoně v nahrávce pro média.

Celkovým sedmým místem trojnásobná juniorská mistryně světa výrazně vylepšila šestnáctou pozici z minulé sezony. Jejím maximem je pátá příčka z ročníku 2020/21. "Byla to první sezona s cukrovkou a bylo to těžší, než jsem čekala. Navíc mám lehčí skeleton a řízení nebylo takové, jak bych si představovala. Můžu být spokojená, že jsem to celé zvládla a sedmé místo celkově je docela v pohodě," doplnila Fernstädtová.