Zlatem na MSJ si Mrázkovi splnili cíl, na startu kariéry bylo zranění

Šestnáctiletou Kateřinu a o tři roky staršího Daniela nyní čeká další velký krok, přechod do seniorské kategorie. "Nemáme žádná očekávání, bude to pro nás kompletně nová kategorie," řekla Mrázková. Sobotní úspěch jim ale dodává odhodlání. "Je to pro nás velká motivace, abychom dokázali něco podobného i na seniorské úrovni. Ale nevíme, jak to půjde hned příští sezonu, takže budeme prostě jen tvrdě pracovat, jako jsme pracovali minulý rok," dodal její bratr.