Českým lyžařům se na MS juniorů nedařilo

Mistrovství světa juniorů ve sjezdovém lyžování v Panoramě (Kanada): Junioři - obří slalom: 1. Steen Olsen (Nor.) 2:39,24, 2. Della Vite (It.) -0,60, 3. Passrugger (Rak.) -0,90, ...64. Kučera (ČR) -14,23. Juniorky - slalom: 1. Ljutičová (Chorv.) 1:39,88, 2. Aicherová (Něm.) -0,84, 3. Boströmová (Švéd.) -1,21, ...C. Sommerová, E. Sommerová (obě ČR) nedokončily.

