Dufek skončil 21. na klasické dvacítce

MS juniorů v klasickém lyžování ve Whistleru (Kanada): Běh na lyžích: 20 km klasicky s hrom. startem: Muži do 23 let: 1. Vika 54:25,7, 2. Sandvik (oba Nor.) -1,3, 3. Arnaud (Fr.) -3,6, ...21. Dufek -1:35,8, 42. Lukeš (oba ČR) -4:15,1. Ženy do 23 let: 1. Fosnaesová (Nor.) 1:01:40,0, 2. Lohmannová (Něm.) -2,3, 3. Berganeová (Nor.) -7,2, ...25. A. Nováková (ČR) -4:09,0.

