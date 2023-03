Fantazie! Američanka Shiffrinová překonala rekord legendárního Stenmarka

Šestašedesátiletý Stenmark, jenž na sjezdovkách zářil v 70. a 80. letech, už dříve řekl, že je Shiffriová mnohem lepší, než byl on sám. Jeho rekordní bilanci dorovnala a během necelých 24 hodin i překonala v jeho rodné zemi. "Je fajn dneska zase závodit. Po tak neuvěřitelném dni, jako byl včera, necítím žádný tlak," řekla hvězdná Američanka po prvním kole.

Ve druhém si bezpečně dojela pro další prvenství. "Nejlepší pocit je jet si druhou jízdu, když máte náskok a chcete být chytří, ale i rychlí, svůj vlastní závod. A přesně to jsem udělala. Je to úžasné," řekla Shiffrinová. V cíli ji čekalo překvapení. "Jsou tady brácha a švagrová, nevěděla jsem, že přijedou. Proto je to tak výjimečné," uvedla s úsměvem lyžařka, jež se před třemi lety musela vyrovnat s tragickým úmrtím otce. Doprovází ji proto jen matka a zároveň trenérka Eileen.