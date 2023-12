Jizerská padesátka jako souboj generací. Na slavný závod se chystá i mladý Řezáč

Do historie slavného běhu se zapíše další Řezáč. Na jeden ze čtyř nejprestižnějších podniků seriálu Ski Classics se premiérově připravuje i syn trojnásobného vítěze závodu Aleš Řezáč.

„Je mi šestnáct let, takže mé cíle budou přiměřené mému věku. Navíc Jizerskou 50 pojedu poprvé v životě, takže žádné velké konkrétní výsledky si nedávám. Vůbec nedokážu odhadnout, co to se mnou udělá,“ řekl Aleš Řezáč, který před třemi lety bral medaile na Olympiádě dětí a mládeže.

„Nějaké cíle si samozřejmě dávat nemůže. Pro něj bude zajímavý Orlen sprint, který si chce taky zkusit, protože na 400 a 800 metrů je hodně rychlý. Když by se dostal do finále, tak by to bylo hodně dobrý,“ předeslal jeho táta Stanislav Řezáč, jenž v Jizerských horách na padesát kilometrů dlouhém okruhu triumfoval v letech 2000, 2001 a 2012.

Nakolik spolu budou spolupracovat? „Taktiku spolu určitě probírat nebudeme. Závod se pojede úplně naplno od startu do cíle. Ale myslím, že co se týká běžek by mi mohl poradit, protože v tom ještě takové zkušenosti nemám,“ vzkázal mladý Řezáč, který si již odškrtnul debut ve Ski Classics. Na startu seriálu v Bad Gasteinu skončil 99.

„Dálkové běhy jsou strašně těžké. Chci, aby se teď věnoval kratším vzdálenostem, na dálkové běhy bude mít samozřejmě čas,“ poznamenal jeho táta, který na podzim na čtyři týdny vypadl z tréninku kvůli zlomenému žebru.

„Nemohl jsem tomu dát to, co v srpnu, září. Teď už jsem však zdravý a těším se na lednový závody. Doufám, že na Jizerské 50 budu mít lepší formu než minulý rok a podaří se mi vše, co bych chtěl,“ poznamenal Stanislav Řezáč, který by rád vyhrál mezi veterány.

Jizerská 50 se stala mezigenerační akcí i pro další pravidelné účastníky Memoriálu expedice Peru 1970 jako například kardiochirurga Jana Pirka či architekta a herce Davida Vávru.

„Se svými dvěma dcerami běhám závod na dvacet pět kilometrů a pak druhý den už jen s jednou padesátku. Ale tentokrát se pětadvacítky nezúčastníme, protože musíme trénovat. Dcery mi řekly, že chtějí běžet Vasák, takže ten si ještě naposledy dám,“ prozradil s úsměvem David Vávra, který se stal rovněž patronem nových trofejí pro vítěze a medailí pro účastníky, na kterých tři roky pracoval multimediální umělec a vášnivý běžkař Matyáš Chochola.