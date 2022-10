Ledecká vyhlíží opožděný start sezony, k rozhodnutí pomohl Bank

O zranění klíční kosti Ester Ledecká příliš mluvit nechtěla. „Pojďme se radši bavit o něčem pozitivním," požádala. „Jde to ztuha, ještě nemám od doktorů zelenou na všechno. Asi to bude ještě chvíli trvat, ale doufám, že Lake Louise bychom mohli stihnout," zmínila tradiční zastávku seriálu v Kanadě na přelomu listopadu a prosince.

Ledeckou limituje, že musí čekat na důkladné zhojení zlomeniny. Kdybych na to znovu spadla, už by se to nedalo řešit tak jednoduše. Musím jezdit opatrně," posteskla si. „Ale jen co dostanu povolení, budu trénovat do roztrhání těla," slíbila.

Co čekat od nadcházející sezony, to Ledecká netuší. „Start je to bohužel takhle kostrbatej. Navíc máme spoustu novinek v týmu i v materiálu. Jedna velká hádanka," připomněla, že od věhlasné značky lyží Atomic přešla k rakousko-české firmě Kästle, která se do Světového poháru teprve vrací. „Taky mám nového fyzioterapeuta Jardu Blažka a nejlepšího servisáka na světě Tschuntiho, tedy Guntrama Mathise. Připravoval lyže pro takové hvězdy jako Bode Miller nebo Alexis Pinturault. Moc se těším, bude to s ním velká jízda," míní Ledecká.

„Přijel za mnou na jaře na kemp, to se ještě nevědělo, jestli vůbec přejdu na Kästle, ale hned jsem si říkala: tenhle chlapík ví, co dělá," líčí Ledecká. „Pak jsme seděli v otevřeném kufru auta a já říkám: no jo, ale já dělám i snowboard. Kdybych přešla ke Kästlím, na lyže budu mít tebe, ale nevím, kdo by mi mazal ten snowboard. A Tschunti povídá: No tak já bych to zkusil... Byla jsem vyřízená. Taková servisácká legenda, a on by do toho šel!"

Ačkoli Ledecká zatím neví, jak budou její nové lyže jezdit, je si jistá, že servismana má skvělého. „Je hrozně zapálenej. Už teď vím, že to byl skvělej tah. A věřím, že i ty lyže budou skvělý."

Přechod olympijské vítězky v lyžařském super-G z Pchjongčchangu od dobře zavedené firmy Atomic k znovuzrozené značce Kästle vyvolal značné pozdvižení, Ledecká ale svému kroku věří. „Jinak bych do toho vůbec nešla. Je to samozřejmě risk, jde o firmu, která dělá rychlostní lyže po dlouhé době. Ale hrozně mě to překvapilo. Nečekala jsem, že ta lyže bude tak dobrá," řekla Ledecká a přiznala, že velký podíl na jejím přestupu měl bývalý reprezentant, bratr jejího kouče Tomáše Banka Ondřej.

„Byl jedním z důvodů, proč jsem se tak rozhodla. Ondra měl ty lyže vyzkoušené dávno, vyvíjel je už několik let. Já jsem nabídku od Kästle vlastně dostala poprvé před dvěma lety, ale až letos začali pořádně dělat lyže na rychlostní disciplíny a Ondra mi povídá: Hele, já myslím, že už jsou připravený na tebe," líčila Ledecká.

Na stole měla i výbornou smlouvu se svým dosavadním dodavatelem lyží, firmou Atomic. „Neměla jsem co ztratit. Řekla jsem si, ok, tak to vyzkouším. A jezdilo se mi na kästlích dobře. Když jsem na ně poprvé stoupla, první, co jsem si řekla, bylo: tyjo, mají krásnej grip, hrozně hezky drží v oblouku. Dodává mi to pocit jistoty, i proto jsem do toho šla. Jakmile mám větší pocit jistoty, můžu posunout hranici risku zase dál."