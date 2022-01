Motto pro Jizerskou 50 navrhl úředník. Jaká další hesla byla ve hře?

V pořadí třetí pamětní medaile České mincovny pro účastníky závodu je opět z autorské dílny akademického sochaře Jiřího Dostála. Pětislovný nápis je zalomený na přední straně mince o průměru 30 mm do tvaru hory. Na zadní straně placky ze slitiny Nordic Gold je tradičně nápis Jizerská 50.

„Sloveso ‚je' se tam akademickému sochaři nevešlo, takže z toho vzniklo ‚V cíli každý svým vítězem'. Myslím, že to má svou hloubku. Původně chtěli vypustit slovo ‚svým', jenže to by ztratilo smysl, protože v cíli je v každé kategorii jen jeden jediný vítěz.