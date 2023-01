Norové ovládli MS juniorů v klasickém lyžování ve Whistleru

Mistrovství světa juniorů v klasickém lyžování ve Whistleru (Kanada): Běh na lyžích: 20 km klasicky s hrom. startem: Junioři: 1. Holbaek (Nor.) 53:05,7, 2. Anttola (Fin.) -7,7, 3. Kollerud (Nor.) -28,1, ...14. Tuž -2:26,6, 22. Pávek -2:41,8, 38. Štecher (všichni ČR) -4:45,4. Juniorky: 1. Andreassenová (Nor.) 1:01:17,6, 2. Erikssonová (Švéd.) -21,2, ...45. Vránová (ČR) -11:45,8.

