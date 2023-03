Při hrozivém okamžiku se trenér radši otočil. Co bylo za hororem? Výrobce vázání měl hned jasno

Proč se to stalo? "Zkontroloval jsem Peterovo vázání a je v pořádku," odmítl podle sport.pl možnost selhání zařízení jeho výrobce Slatnar.

„Pravděpodobně ale (Prevc) zapomněl utáhnout (pojišťovací) poutka. Občas v nich může být také nějaký sníh nebo dokonce led, který to komplikuje. Proto lyže nedržela," uvedl dále Slatnar.

"Doufám, že Peter bude v pořádku. A že ho to jen posílí," přál svému svěřenci na dálku trenér Slovinců Robert Hrgota. I on měl při hrozivém skoku nahnáno. „Když jsem to viděl, raději jsem se otočil," citují koučovo přiznání zahraniční média.